Maurizio Sarri deve sciogliere ancora qualche dubbio in vista della sfida con il Bologna in programma sabato sera all'Allianz Stadium. Il solito ballottaggio in attacco è quello tra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, due giocatori rinati e ritrovati che ogni settimana si giocano il posto da titolare lì davanti. Per la gara contro il Bologna, secondo Tuttosport il Pipita è in vantaggio sull'ex Palermo.