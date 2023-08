Federicoscalpita. L'esterno classe 1997 vuole tornare a lasciare il segno anche nello stadio di casa, in quell'Allianz Stadium che non esulta per un suo gol dal lontano 6 gennaio 2022, prima del grave infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dallae dal campo. E un "aiuto" potrebbe arrivargli dall'avversaria odierna. Il, infatti, è la squadra contro cui il numero 7 bianconero ha segnato più reti in Serie A: sei, tra cui la sua unica tripletta nella competizione, il 29 luglio 2020 con la Fiorentina; inoltre, dopo i gol contro l’Udinese – nell’ultima giornata dello scorso campionato e nella prima di questa stagione - l’attaccante della Juventus può andare a segno in tre presenze di fila per la prima volta in Serie A.