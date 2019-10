Il Bologna ha ripreso ad allenarsi questo pomeriggio, con il gruppo quasi al completo dopo gli impegni delle Nazionali. C'è una brutta notizia, però, per i rossoblù. Contro la Juventus non ci sarà Gary Medel, infortunatosi con il Cile, che resterà ai box per qualche settimana per una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Di certo, non potrà esserci per la sfida contro i bianconeri di sabato sera alle 20.45 all'Allianz Stadium.