L'infermeria dellacontinua a essere affollata. L'ultimo a entrarci è stato, che dopo 12 minuti della partita con il Venezia ha alzato bandiera bianca: oggi sono previsti gli esami, ma le sensazioni non sono buone. L'argentino rischia di tornare direttamente nel 2022, ma ci sono anche delle buone notizie:dovrebbe ritrovareper il prossimo match in trasferta contro il Bologna.Secondo Tuttosport, infatti, il centrocampista statunitense dalla prossima settimana dovrebbe allenarsi con il gruppo mentre l'esterno ex Parma sta terminando i sette giorni di riposo in seguito all'intervento per la risoluzione di una sinusite acute.