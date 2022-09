Oggi alle 14:30 Massimilianosi presenterà di fronte i giornalisti in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il. Al suo fianco ci sarà anche11.30 - Allenamento Juventus al JTC.14.30 - Conferenza di Max Allegri e di un giocatore18.15 - Conferenza di Schmidt, allenatore del Benfica19.00 - Allenamento allo Stadium per il Benfica.