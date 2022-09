Continua a fare un frastuono immenso la gara di ieri sera trae Salernitana, con la direzione di gara da parte dell'arbitro Mercenaro e di tutta la sala VAR che sono finite sotto la lente di ingrandimento e non solo. L'errore madornale commesso in occasione della rete annullata a Milik infatti non ammette repliche, con la scoietà bianconera che attende delle risposte dagli addetti ai lavori. Il tempo per rammaricarsi però è terminato, perchè mercoledì ci sarà una gara delicatissima da affrontare e che forse, potrebbe valere l'intera stagione della Vecchia Signora. All'Allianz Stadium si presenterà infatti il Benfica, con Madama che è praticamente obbligata a vincere se non vuole compromettere la qualificazione agli ottavi di, ma soprattutto per dare una scossa mentale ed emotiva.- Quella contro i portoghesi però sarà anche una partita che si 'infiammerà' molto sugli spalti, dato che in campoper la dirigenza della Continassa. Tra le fila delgioca infatti Alejandro, terzino sinistro corteggiato dalle big di mezza Europa e che aveva già dimostrato dei dissapori nella passata stagione. Il rifiuto dei portoghesi però di cederlo nella sessione estiva, con Grimaldo che può accordarsi liberamente con qualsiasi club già nella finestra invernale. Ed è proprio a questo che, la quale avrebbe giàdel giocatore per capire il reale margine della trattativa. La chiave potrebbe essere rappresentata dall'ingaggio che si aggira attorno ai 4 milioni, troppi per i biancorossi, al contrario di Madama che invece non avrebbe problemi a garantirglieli.