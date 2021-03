DAL SITO UFFICIALE DELLA PROSSIMA AVVERSARIA DELLA JUVENTUS



"Il Benevento Calcio comunica che in vista della gara contro la Juventus in programma domenica 21 marzo p.v., ore 15, presso lo stadio " Allianz Stadium" di Torino, la conferenza stampa del tecnico Filippo Inzaghi sara' trasmessa in diretta domani 19 marzo, alle ore 18, su OttoChannel Canale 696 digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tv e www.ottopagine.it/bn/sport."

Anziché alla vigilia, dunque, Inzaghi parlerà all'antivigilia della partita

