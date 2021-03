Andrea Pirlo oggi ha ricevuto una bella notizia: la guarigione completa dal coronavirus di Rodrigo Bentancur, che si è subito allenato con la squadra alla Continassa e non vede l'ora di poter tornare in campo. Ora l'allenatore della Juventus ha un uomo a disposizione in più per la partita col Benevento in programma domenica alle 15, ultimo impegno prima della pausa nazionali. In questi due giorni Pirlo potrà valutare l'opportunità o meno di schierare il centrocampista uruguayano subito titolare. In pole position per una maglia dal 1' c'è Arthur, che Bentancur possa essere il suo partner dall'inizio e ritrovare minutaggio e fiducia?