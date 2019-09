Lasi prepara alla seconda partita dell'edizione 2019/2020 della Champions League. Dopo il pareggio ottenuto, non senza rimpianti, al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, i bianconeri domani sera affronteranno all'Allianz Stadium ilUn solo risultato possibile, la vittoria. Nel primo pomeriggio in conferenza stampa hanno parlato Maurizioe Miralempoi, dopo un breve riposo, è iniziato l'ultimo allenamento, al netto della rifinitura di domani, prima della partita.Il gruppo è sceso in campo alla Continassa, per svolgere una seduta atletica e tattica. Al fianco di Sarri anche Andrea Barzagli , che ha pienamente preso possesso del suo nuovo ruolo operativo, da coordinatore e aiuto per la fase difensiva.