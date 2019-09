La Juventus affronterà il Bayer Leverkusen in un fondamentale crocevia del girone di Champions League, dopo il pareggio per 2-2 in casa dell'Atletico Madrid all'esordio stagionale in Europa. Arbitro della sfida sarà lo scozzese William Collum, con assistenti i connazionali Francis Connor e David McGeachie, quarto uomo Nicolas Walash e al Var gli inglesi Stuart Attwell e Paul Tierney da assistente. L'Observer della Uefa sarà il turco Oguz Sarvan, mentre il Delegate è il croato Zoran Cvrk. Fischio d'inizio alle ore 21 di martedì sera all'Allianz Stadium.