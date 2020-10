6









Dopo otto giorni da quando ha effettuato il test ed è risultato positivo al Covid, Cristiano Ronaldo è completamente asintomatico. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale a una settimana esatta dalla partita contro il Barcellona, lo staff medico della Juve dovrà consegnare all'Uefa tutta la documentazione per attestare lo stato di salute di Ronaldo. Oggi il portoghese verrà sottoposto a un tampone, che se ne negativo accelererà il suo rientro in campo e confermerà l'ottimo stato della sua condizione fisica. Se dovesse essere positivo non inficerà la possibilità di giocare con il Barcellona, l'importante è che sia negativo a ridosso della partita di mercoledì prossimo.



I DETTAGLI - Una corsa contro il tempo, ma non è completamente da escludere la presenza di CR7 col Barça. Secondo i protocolli Uefa è necessario essere dichiarato clinicamente guarito o negativo al Covid-19 almeno una settimana prima della gara per avere l'ok e poter giocare in una competizione europea. Il motivo? La documentazione completa relativa allo stato di salute del giocatore, deve essere inviata all'Upap (Uefa Protocol Advisory Panel) per essere valutata e approvata entro i tempi. L'importante oggi non è che Cristiano risulti negativo al Covid, ma che abbia una carica sufficientemente bassa da non contagiare gli altri. COL VERONA - Secondo protocollo della della Serie A invece, Ronaldo potrebbe rientrare già domenica sera per la gara col Verona. Venerdì sarà la giornata decisiva: a 10 giorni dall'inizio della quarantena, il tampone negativo potrebbe spalancargli le porte al ritorno in campo. Cristiano ci spera e non vede l'ora di tornare in campo: nel mirino la sfida con Messi e il Barcellona, è iniziata una corsa contro il tempo.