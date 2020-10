#JuveBarça entra nel vivo.

Ecco i blaugrana che lasciano l'albergo per il risveglio muscolare pic.twitter.com/JinN2HDb86 — ilbianconero (@ilbianconerocom) October 28, 2020

Otto giorni dopo l'ultima volta è ancora tempo di sentire quella musica magnifica, di una notte europea in cui emozionarsi. E non è una qualsiasi. La prima della stagione all'Allianz Stadium, la prima di Pirlo in coppa in casa, la sfida al Barcellona. Anche senza Cristiano Ronaldo, ancora positivo al Covid e perciò costretto all'isolamento casalingo, questa gara mette i brividi. Tanti campioni in campo, Messi dall'altra parte e la sensazione che saranno già 90' decisivi.12.30 - Il Barcellona è rientrato in albergo.