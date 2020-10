Giornata decisiva per capire sesarà a disposizione di Pirlo per la gara contro il Barcellona in programma mercoledì prossimo. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Juventus entro oggi dovrà consegnare tutta la documentazione che attesti il buono stato di salute del giocatore. Non è necessario che sia negativo al Covid, ma deve stare bene (e questo VIDEO lo dimostra) ed essere asintomatico. Poi verrà sottoposto al tampone, e se dovesse essere negativo verrà accelerato il suo rientro. Il test decisivo sarà quello che verrà fatto poco prima della partita, e in quel caso dovrà necessariamente essere negativo.