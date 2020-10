Come potete vedere nell'immagine di copertina di questo articolo, Alvaro Morata è pronto per la partita di domani sera contro il Barcellona, valida per la seconda giornata di Champions League. Il centravanti spagnolo ha pubblicato su Instagram una foto dell'allenamento odierno alla Continassa e ha scritto "Grande partita domani". In questo inizio di stagione caratterizzato anche dalla positività al coronavirus di Cristiano Ronaldo, Morata si sta prendendo l'attacco della formazione di Pirlo. Lui il Barça lo conosce molto bene, avendo affrontato in finale di Champions con la maglia della Juve nel 2015 e avendo incontrato successivamente nel calcio spagnolo quando era un giocatore delle due squadre di Madrid.