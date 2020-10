Come potete vedere nell'immagine di copertina di questo articolo, Rodrigo Bentacur è pronto per la sfida di domani sera tra Juventus e Barcellona, che all'Allianz Stadium si affronteranno alle 21 per la seconda giornata di Champions League. Il centrocampista uruguaiano dopo l'allenamento odierno alla Continassa ha pubblicato su Instagram uno scatto del suo allenamento con un messaggio breve e incisivo: "Focus". Quello che serve per approcciare un match così delicato contro Messi, Ansu Fati e compagni. Giocherà Bentancur? Al momento sembrano in vantaggio Arthur e Rabiot, ma mai dire mai nelle rotazioni di Pirlo.