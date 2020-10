Nel Barcellona che mercoledì sera affronterà la Juventus all'Allianz Stadium nella seconda giornata di Champions League ci sono due giocatori che hanno indossato la maglia della Juve. Neto è stato secondo portiere per due stagioni, Pjanic è stato il fulcro del centrocampo fino a pochi mesi fa. Il Barça sui suoi canali ufficiali ha diffuso un video-contest in cui i due ex bianconeri si sono sfidati in un quiz su Torino, Barcellona, la Juve, le squadre, le città... un modo divertente di vedere all'opera due avversari un tempo juventini.