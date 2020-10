Buone notizie in casa Juve. Nella giornata di ieri Leonardo Bonucci si è allenato insieme al gruppo alla Continassa e dovrebbe essere a disposizione per la gara di stasera contro il Barcellona: gli esami ai quali si è sottoposto lunedì hanno escluso lesioni e per la gara di Champions è pronto a scendere in campo dal primo minuto per guidare la difesa di Pirlo con Danilo a destra e Demiral dall'altra parte.