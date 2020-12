Dopo la seconda vittoria consecutiva in campionato conquistata contro il Genoa, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per il consueto allenamento mattutino in vista del big match contro l’Atalanta. Di seguito il report comparso sul sito ufficiale del club: “Mattinata di lavoro al Training Center per la Juventus. La squadra bianconera, reduce dalla bella vittoria per 3-1 ottenuta ieri sera a Marassi sul campo del Genoa, è subito tornata in campo per preparare il match di mercoledì all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, esercizi di possesso palla e partitella per il resto del gruppo.



Domani è già giornata di vigilia, con la seduta prevista nuovamente al mattino”.