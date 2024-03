Non poteva mancare una menzione speciale per il "talismano" Simonenello spazio che laha dedicato ai doppi ex in vista della sfida contro l'"Anche Simone Padoin, non solo ex campione ma anche membro dello staff di Allegri, rientra tra i casi di passaggio diretto tra Atalanta e Juventus. Quattro stagioni e mezza in nerazzurro e altrettante in bianconero, con un gol ai suoi ex compagni nel 2013-14, determinante per il raggiungimento del record dei 102 punti", si legge sul sito del club.