Dopo il pesante ko con il, latorna in campo contro l'per avvicinarsi alla zona Champions League.giocherà titolare nella partita che può rappresentare il crocevia della stagione: dopo la figuraccia di Londra, ammessa da Allegri, serve una reazione.Il tecnico dovrebbe confermare la difesa a 4, con Cuadrado nuovamente proposto terzino destro e Pellegrini a sinistra, in vantaggio su Alex Sandro. In mezzo, Bonucci-De Ligt. Arthur insidia un centrocampista titolare, a sinistra probabilmente ancora Rabiot. Pochi dubbi davanti.Tutte le ultime novità in un video del nostro inviato