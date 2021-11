"Chi ha segnato più gol allo Juventus Stadium in nerazzurro?FreulerRemo Freuler ha segnato due gol allo Juventus Stadium da quando veste la maglia dell’Atalanta: il gol del pareggio nell’1-1 del 16/12/2020 e il gol nel match del 3/12/2016. Il colombiano è andato a segno solo nel 2-2 dell’11/07/2020, anche se nella sua carriera, in 13 confronti in Serie A contro la Juventus, ha segnato un totale di 7 gol.Chi ha la media di possesso palla più alta?AtalantaL’Atalanta ha il 56,1% di possesso palla a partita, terzo miglior dato della Serie A dopo Napoli e Sassuolo; di contro la Juventus ha una media del 50,3% di possesso palla, dato che la pone all’undicesimo posto di questa speciale graduatoria.Juventus-Atalanta 1-1, 19/05/19. Chi segnò?IličićÈ la 37° giornata di campionato: la Juventus campione d’Italia ospita un’Atalanta a caccia di punti Champions. Il vantaggio dei Nerazzurri arriva al 33’ con il gol di Iličić, pareggiato in seguito dalla rete di Mandzukic al minuto 80. Nell’ultima giornata l’Atalanta batterà il Sassuolo, conquistando la sua prima storica qualificazione in Champions League."