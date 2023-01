Un incontro di cartello per chiudere la prima tranche di stagione in Serie A. Non devono tradire le partite che hanno visto coinvoltenell’ultimo turno di campionato: la clamorosa sconfitta contro il Napoli da parte dei bianconeri e l’ottovolante bergamasco che ha travolto la Salernitana (e poi lo Spezia in Coppa Italia) fotografano due momenti opposti delle compagini coinvolte, ma non comprendono il quadro nella sua totalità. La squadra disi è dimostrata a più riprese solida negli ultimi mesi, mentre la formazione di Giampierosta ritrovando la condizione ottimale dopo il mini blackout patito a novembre.Ecco allora come vedono questa grande sfida i, che hanno pronosticato i probabili esiti della partita.- Lo 0-1 dello scorso campionato fa ancora rumore. Il gol di Zapata ha sbloccato il tabù della vittoria in casa della Juventus che perdurava da anni. Ora la Dea non vuole fermarsi. Il replay dell’esito esatto della sfida dello scorso campionato è quotato dai traders di Betclic a 11.50 (a 10.50 su Sisal), ma andando più nello specifico questa volta le quote sembrano premiare la formazione di casa. Un successo bianconero è pagato 2.10, contro il 3.38 per la vittoria bergamasca. Il pareggio, risultato dell’ultimo confronto al Gewiss Stadium dello scorso campionato e che non esce all’Allianz dal dicembre 2020, è dato a 3.37 (a 3.30 per Sisal).- Ancora in attesa del rientro di Vlahovic, la Juventus punta tutto sul cinismo di Arek Milik e sull’estro del Campione del Mondo Angel Di Maria. Quest’ultimo è stato l’unico in grado di sprizzare creatività in una serata da dimenticare allo Stadio Maradona, per questo i tifosi bianconeri sperano in una partita di livello anche contro l’Atalanta. La rete dell’argentino è quotata da Betclic a 4.00 (3.75 per Snai), contro il sigillo del polacco a 3.25 (a 3.00 su Snai). Sponda atalantina, fari puntati sulla coppia Lookman-Hojlund, in gol secondo Betclic rispettivamente a 4.25 e 4.00.