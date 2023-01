Come racconta La Gazzetta dello Sport, per lala partita di stasera controvale ancora di più. Anche se è difficile pensare al campo, un tentativo andrà sicuramente fatto. Anzi: dovrà andare in porto. Allegri si affiderà alla classe di Angel Di Maria, già determinante con il suo ingresso in Coppa Italia contro il Monza. Il Fideo dovrebbe far coppia con Arek Milik (7 gol stagionali), segnalato in vantaggio su Moise Kean. Rabiot c'è, ha superato l'affaticamento muscolare.Il francese guiderà il centrocampo assieme a Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli con Weston McKennie e Filip Kostic sulle corsie esterne. Davanti a Szczesny, spazio al terzetto brasiliano Danilo-Bremer-Alex Sandro.. Allo stesso modo Juan Cuadrado: è alla prima convocazione nel 2023. In attesa di Pogba e Vlahovic - torneranno la prossima settimana, contro il Monza -, la Juve resta ancora priva di Leo Bonucci e Mattia De Sciglio. Saranno recuperi preziosi soprattutto in vista dell’Europa League (il 16 febbraio il debutto contro il Nantes), diventato un obiettivo ancora più importante soprattutto in ottica qualificazione Champions League.