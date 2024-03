Siamo giunti alla vigilia della 28° giornata di campionato, che vedrà la Juve impegnata nella sfida interna contro l'Atalanta. Ancora molti dubbi di formazione per Allegri, che dovrà capire chi e come schierarsi a centrocampo. In attesa di conoscere le scelte dell'allenatore bianconero, ecco di seguito quella che potrebbe essere la formazione messa in campo da Gian Piero Gasperini.ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere. All. Gasperini.