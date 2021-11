"Archiviato il pareggio di Berna con lo Young Boys, i nerazzurri sono tornati subito al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti per cominciare la preparazione alla partita di campionato sul campo della Juventus in programma sabato alle 18. Gosens, Hateboer e Lovato si sono allenati a parte.Domani, giovedì 25 novembre, è in programma un allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse."