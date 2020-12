Sempre più coinvolto, sempre più dentro al mondo Juventus. La prestazione contro il Barcellona ha fatto prendere confidenza ad, il centrocampista dal palleggio più spiccato nella rosa di Pirlo. Contro il Genoa non è partito tra i titolari, Andrea ha optato per altre scelte anche per dare il giusto riposo in un periodo con tanti impegni ravvicinati, ma domani si candida prepotentemente contro. Appuntamento da non perdere che ha voluto ricordare tramite le sue storie di Instagram.