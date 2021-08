L'amichevole di questa sera, l'ultima prima dell'inizio del campionato, servirà aper impostare al meglio le loro squadre e arrivare pronti al via. Secondo quanto riportato da L'Eco di Bergamo, stasera l'allenatore dell'Atalanta schiererà Djimsiti, Demiral e Palomino in difesa, a centrocampo Pasalic e Pessina, con Maehle e Gosens sugli fasce. In attacco, Malinovskyi dovrebbe partire dietro a Muriel e Piccoli, con Ilicic che parte dalla panchina.: Musso; ​Djimsiti, Demiral, Palomino; Pasalic, Pessina, Gosens, Maehle; ​Malinovskyi, Muriel, Piccoli.