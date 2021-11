Sono nove i gol a cuiha partecipato attivamente in questa edizione del campionato di Serie A. Il centrocampista dell'ha già segnato quattro reti e servito cinque assist, numeri che lo pongono al primo posto in classifica su questo fronte, tra i pari ruolo. E come se non bastasse questo dato a far preoccupare lain vista della sfida di questa sera contro i nerazzurri di, ecco che, da un rapido confronto, ne emerge uno ancora più sconfortante: allo stesso numero di gol, infatti, hanno partecipato anche. Tutti insieme. Quattro per il Nazionale azzurro, due per lo statunitense e altrettanti per l'uruguaiano, con il francese a chiudere la fila con un assist. Quando si dice "in quattro non ne fanno uno"...Eh sì, come se non lo avessimo ripetuto abbastanza, sono lontani i tempi della linea mediana composta da Vidal, Pogba, Pirlo e Marchisio. Ogni giorno che passa, sembra spuntare un buon motivo in più per procedere a un rapido ed efficace restyling del centrocampo bianconero, che - per chi se lo fosse dimenticato - oltre agli elementi citati include anche gente come. Tutti (o quasi) inseriti nella lista dei possibili partenti per fare spazio a nuovi innesti, rinforzi che, da soli, a quel Pasalic di cui sopra siano in grado almeno di avvicinarsi. Nei numeri e nella sostanza.