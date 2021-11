L'allenatore dell'Gianpieroè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions dei nerazzurri contro lo Young Boys, parlando anche della situazione degli infortunati, con uno sguardo alla partita di sabato contro la. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Per noi è importante aver svuotato un po' l'infermeria, abbiamo recuperato quasi tutti, trovando ancheforse anche per sabato. A breve avremo a disposizione anche, finalmente. C'è stato un momento di grande emergenza, ma è uscita la capacità di adattamento dei ragazzi".