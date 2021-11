Meno due giorni ae in casa nerazzurra preoccupa la carenza in un ruolo fondamentale per Gasperini:. Zappacosta, infatti, si è infortunato contro lo Young Boys (distorsione alla caviglia sinistra) e quasi sicuramente salterà il match dell'Allianz. Sicuramente fuori Hateboer, lungodegente, mentre la sorpresa potrebbe arrivare da Robin: già prima della trasferta svizzera Gasperini aveva mostrato ottimismo e in vista della Juve il tedesco potrebbe accelerare i tempi. Con i soli Mahele e Pezzella a disposizione, la convocazione di Gosens - che ieri si è allenato ancora a parte - non è da escludere. Così come un cambio modulo: l'emergenza potrebbe spingere Gasperini a provarecon Toloi spostato sulla destra, Djimsiti e Palomino centrali e Mahele a sinistra. Altrimenti, con il consueto schieramento a tre, saranno lo stesso Mahele e Pezzella a giocare titolari.