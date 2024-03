Non dovrà fallire la Juventus nella sfida di domani sera contro l'Atalanta, in una gara che avrà una validità enorme in ottica Champions League. I bianconeri dovranno fare i conti ancora con delle assenze importanti, dato che Adrien Rabiot non sembra recuperare in tempo dall'infortunio e con Dusan Vlahovic squalificato. La sfida dell'Allianz sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.