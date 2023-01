Come racconta il Corriere dello Sport, ecco quando tornano. I tre non saranno ancora tra i convocati per la gara di coppa Italia di questa sera contro il, ma già per la gara di domenica sera di campionato contro l’Atalanta o, più verosimilmente, per l’appuntamento successivo ancora contro i brianzoli, è probabile rivedere qualcuno di loro, se non tutti, nella lista dei convocati. La fine del tunnel si avvicina, quindi, e non c’è notizia migliore per Massimiliano Allegri che potrà avere finalmente a disposizione quella Juve “reale” e non “virtuale” su cui ancora non ha potuto fare affidamento.