In un'atmosfera tetra, data dalla brutta figura di ieri sera, rimediata a Stamford Bridge contro il, una piccola luce si illumina, e arrivano buone notizie dall'infermeria bianconera. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, infatti, domani - nella sessione in programma al mattino - Giorgiorientrerà in gruppo e si allenerà regolarmente agli ordini di Massimiliano. Un ritorno importante, che verrà valutato dallo staff giorno per giorno, per il gruppo squadra bianconero, che sabato potrebbe riabbracciare il capitano all'interno dello spogliatoio, prima della gara contro l'Atalanta. Difficile, però, che Chiellini possa giocare.- Sulla via del recupero anche Mattia. Sempre come riporta Gazzetta: "Test in programma anche per Mattia De Sciglio, che punterà quantomeno alla convocazione e possibilmente a uno spezzone di gara: diversamente, se ne riparlerà con la Salernitana".