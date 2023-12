Mancano poco meno di 48 ore al fischio di inizio del big match tra Juve e Roma, con i bianconeri che dovranno fare bottino pieno per cercare di restare in scia all'Inter. In attesa di capire quali saranno i calciatori convocati da entrambe le squadre, ecco di seguito quello che potrebbe essere l'11 titolare scelto da Mourinho per affrontare la Vecchia Signora.ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Bove; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.