La Juventus ospita domani, alle 12.30, una Fiorentina rinata dopo la cura di Giuseppe Iachini, subentrato apposta in corsa a Vincenzo Montella. Una partita sempre storica, anche se il divario tra le due squadre lascia poco spazio alle analisi. La Juventus, comunque, ha bisogno di punti per riprendere la corsa dopo lo stop di Napoli, specialmente perché in questa giornata non avrà la sicurezza del risultato delle inseguitrici, Inter e Lazio, impegnate rispettivamente in serata e alle 15.00. Così, gli occhi di tutti ricadono senz'altro su Maurizio Sarri, che vuole scrollarsi di dosso le tormentate polemiche dopo il suo ritorno in Campania da avversario.



LE SCELTE - Quindi, formazione che inizia a prendere forma, con la mattinata di domani che darà sicuramente ulteriori informazioni. Comunque, la Juventus dovrebbe ritornare al tradizionale 4-3-1-2, con il trequartista e non con il tridente pesante, alquanto sterile al San Paolo. Così, spazio a Szczesny tra i pali, difesa tradizionale con Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro, Bentancur confermato a centrocampo insieme a Pjanic e Matuidi mezzala a sinistra. Trequarti affidata a Ramsey, con Ronaldo e Dybala in avanti.



BALLOTTAGGI - Tutto è però ancora da definire in via ufficiale, ovviamente. Ci sono, quindi, alcuni dubbi che stravolgerebbero anche le previsioni. Infatti, possibile anche vedere Rabiot al posto di Matuidi, ma soprattutto Higuain al posto di Ramsey. In tal caso, si confermerebbe il terzetto pesante, malgrado le esperienze negative contro Napoli e Lazio.



LA FORMAZIONE (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Dybala, Ronaldo Ballottaggi: Matuidi-Rabiot, Ramsey-Higuain