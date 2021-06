Dopo la convincente vittoria contro la Turchia, l'Italia tornerà in campo mercoledì sera - alle 21 - per affrontare la Svizzera nel secondo match di Euro 2020. Ad arbitrare l'incontro ​sarà il russo Sergej Karasev coadiuvato ​dai connazionali Igor Demeshko e Maksim Gavrilin; il quarto uomo sarà l'inglese Michael Oliver, il Var il tedesco Bastian Dankert, gli assistenti al Var i tedeschi Marco Fritz e Chrisian Gittelmann e il polacco Pawel Gil. Se il nome del quarto assistente non vi è nuovo è perché si tratta proprio del Michael Oliver, arbitro del quarto di finale di Champions League del 2018 tra Juventus e Real Madrid che fischiò un rigore nel finale, determinando di fatto l'eliminazione dei bianconeri.