A pochi giorni dalla semifinale dell'Europeo tra Italia e Spagna, il Corriere dello Sport ha ha fatto il punto sulle condizioni di, uscito dalla gara col Belgio zoppicando per un colpo al ginocchio. Il ct valuterà le condizioni del difensore insieme allo staff medico della Nazionale, ma non dovrebbero esserci problemi per la sua presenza in campo nella semifinale di martedì. Tutto sotto controllo quindi, così come per Verratti che era stato sostituito per un lieve affaticamento.