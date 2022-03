Si avvicina l'appuntamento con la semifinale playoff dell'Italia, che giovedì affronterà al Renzo Barbera di Palermo la Macedonia del Nord. Secondo le prime indiscrezioni sulla formazione, sarà un'Italia priva di giocatori della Juventus almeno dal primo minuto: Mancini sembra infatti intenzionato a non rischiare Giorgio Chiellini per questa prima gara, con la speranza di poterlo schierare in un'eventuale finale. Come riporta Calciomercato.com infatti, in difesa dovrebbero agire Bastoni e Mancini da centrali, con Florenzi e Palmieri terzini. A centrocampo i titolari Jorginho, Barella e Verratti, mentre in attacco dovrebbe toccare a Immobile, Berardi e Insigne.