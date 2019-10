Your browser does not support iframes.

L'Italia può ipotecare la qualificazione ai prossimi Europei del 2020 con una vittoria domani contro la Grecia allo stadio Olimpico di Roma, che può diventare aritmetica in caso di stop per Finlandia o Armenia. Fischio d'inizio alle ore 20.45: la diretta sarà visibile in esclusiva su Rai 1 e in streaming su Rai Play, oppure in diretta testuale, con analisi e pagelle al termine, su ilBiancoNero.com. Tra i protagonisti della Juventus, Leonardo Bonucci sarà titolare e capitano, mentre è in dubbio Federico Bernardeschi.



La probabile formazione dell'Italia contro la Grecia è nella nostra gallery dedicata.