Your browser does not support iframes.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini scende in campo questa sera all'Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus durante la stagione, per affrontare la Bosnia nel quarto impegno del girone di qualificazione ai prossimi Europei del 2020. Il commissario tecnico dovrebbe optare per l'ormai classico 4-3-3, pur con un discreto turnover, soprattutto in avanti. Quasi sicuro di un posto è Federico Bernardeschi, mentre a giocarsi una maglia da centravanti titolare è Moise Kean. In difesa, poi, c'è sempre il blocco bianconero.



La probabile formazione dell'Italia contro la Bosnia nella nostra gallery dedicata.