Nicolò Zaniolo e Moise Kean non saranno della partita tra Italia e Bosnia questa sera all'Allianz Stadium. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, addirittura non faranno parte dei 23 convocati per la partita contro Miralem Pjanic e compagni. Si tratta di una sorpresa per il giovane centravanti classe 2000, che siederà in tribuna nonostante una condizione fisica ottimale e nonostante si sia allenato sia ieri che stamattina con i compagni. Roberto Mancini, però, potrebbe scegliere di preservarlo in vista degli Europei con la maglia della Nazionale Under 21.