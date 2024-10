Dal sito ufficiale della JuveSi avvicina la partita contro l', match valido per la nona giornata di Serie A, in programma domenica 27 ottobre alle ore 18.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.Questa mattina laè scesa in campo alper concentrarsi – dopo avere svolto un'iniziale fase di riscaldamento – prima sullae poi su un lavoro diDomani altra giornata di lavoro alla Continassa per preparare gli ultimi dettagli in vista della trasferta di Milano, mentre l’appuntamento con la conferenza stampa della vigilia è per le ore 11.30 all’Allianz Stadium. Come sempre, la conferenza stampa di Thiago Motta si potrà seguire in diretta su Juventus.com, previa registrazione gratuita al sito.