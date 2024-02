Manca solo la lista dei convocati e poi sarà tutto pronto per il big match di San Siro, con la Juventus che deve dimostrare di voler lottare realmente per lo scudetto fino all'ultima giornata. In attesa di capire chi giocherà tra Chiesa e Yildiz, Allegri si affiderà sicuramente a Dusan Vlahovic, che ha messo a segno 6 gol nelle ultime 5 partite disputate e che ora è determinato a non fermarsi più. Inoltre, l'attaccante serbo va a caccia anche di quello che sarebbe il suo primo gol a San Siro, dato che nelle 7 partite disputate contro Inter e Milan non è mai riuscito ad incidere il proprio nome nel tabellino dei marcatori.