Tra poche ore andrà in scena il derby d'Italia tra Inter e Juve. I nerazzurri al momento sono reduci da una striscia ininterrotta di vittorie consecutive, e un dato sorride alla squadra allenata da Antonio Conte. Difatti, come riferito da Opta, l’Inter è sia la squadra contro cui la Juventus ha perso di più in trasferta (35 sconfitte in 86 match), ed è anche quella contro cui ha subito il maggior numero di gol fuori casa (134) nella sua storia in Serie A.