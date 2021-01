1









Dopo aver archiviato il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, con qualche difficoltà per entrambe le squadre, Juventus e Inter preparano il big match di domenica sera a San Siro. Qualche cambio di formazione da entrambe le parti. Naturale vedere in campo i titolari da ambo le parti, per questo, come riporta Sky Sport, Pirlo si affiderà la premiata ditta offensiva Cristiano Ronaldo-Morata. Sponda Inter, come racconta Sportmediaset, Conte riproporrà Brozovic in cabina di regia al posto di Eriksen, reduce da oltre 90 minuti di partita contro la Fiorentina.