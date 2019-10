David Trezeguet, ex attaccante della Juve, oggi brand ambassador dei bianconeri, ha parlato a margine dell'evento per la celebrazione per i 90 anni del primo campionato a girone unico, a cui era presente anche Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter.



Queste le parole raccolte da calciomercato.com: "In Italia ho giocato 10 anni con la Juve, sono arrivato molto giovane e sono andato via con un’età matura. Il calcio italiano mi ha fatto conoscere il calcio vero, ho imparato tanto, mi ha dato molto a livello personale e professionale, con grandi allenatori e grandi compagni. Sono contento di aver aiutato a scrivere la storia di questo campionato. Ho giocato in Italia con Zanetti quando i grandi campioni volevano venire qui. Ora stanno tornando quei tempi, i grandi giocatori vogliono venire in Italia. Ho imparato è conosciuto i valori del calcio, le idee ci sono anche oggi, è la strada giusta per continuare a crescere. Inter-Juve? Storicamente è la partita più importante. Non sarà determinante, sarà comunque bella da giocare".