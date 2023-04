Mercoledì grande appuntamento a San Siro per il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, con il pareggio dell'andata. Simone Inzaghi, che ha fatto ampio turnover contro l'Empoli, riproporrà la miglior versione dei nerazzurri. Ovvero Darmian e Bastoni in difesa con in mezzo De Vrij, Di Marco e Dumfries sugli esterni. A centrocampo, oltre Barella e Calhanoglu, si contendono il posto Mkhitaryan e Brozovic, con il primo favorito. Il grande dubbio per Inzaghi è in attacco, chi insieme a Lautaro Martinez? Dzeko è rimasto in panchina nell'ultimo turno ma Lukaku si è sbloccato con una doppietta, questo il ballottaggio che l'allenatore dovrà sciogliere nelle prossime 48 ore.