Certe vittorie non si dimenticano, ma è sempre bello rivederle



Un gol pesantissimo per la corsa scudetto, arrivato proprio agli ultimi istanti di una partita combattutissima. Alla vigilia del big match contro l', larievoca "uno dei fotogrammi più esaltanti per il popolo bianconero" nell'infinita storia del Derby d'Italia, quel colpo di testa di Gonzaloche nella sfida del 2017-18 firmò il 3-2 per la Vecchia Signora e le consegnò, almeno virtualmente, il titolo tricolore. "Una deviazione da bomber che sente quando arriva il momento giusto per lasciare un segno indelebile", si legge sul sito ufficiale dei bianconeri.Di seguito il video postato sul profilo ufficiale Twitter: