Il grande dubbio della vigilia in casa Juventus, che domani affronta a San Siro l'Inter di Antonio Conte alle 20.45, è proprio questo. Il Pipita è partito dalla panchina in casa contro la Spal, nell'ultimo impegno di campionato, e ha lasciato spazio alla Joya, che ha sfruttato l'occasione per la miglior prestazione stagionale con la maglia bianconera, con tanto di assist decisivo per la testa di Cristiano Ronaldo. La Joya ha lasciato però poi spazio a un. Vero è che Dybala è entrato nel finale e ha servito un'altra pepita per il tris di Ronaldo, ma l'Higuain visto nei primi 80 minuti è stato a dir pocoe, soprattutto per questo, meriterebbe la conferma tra i titolari contro i nerazzurri.Dybala deve ancora segnare il primo gol in stagione, mentre Higuain ha già trovato due perle, nel primo big match dell'annata contro il Napoli e proprio contro il Bayer martedì sera. Non è soltanto questione di gol, però. La Joya sta trovando automatismi importanti insieme a. Ha timbrato il tabellino alla prima occasione utile, salvo poi far impazzire la difesa del Leverkusen da esterno d'attacco, con un paio di palloni d'oro al centro dell'area di rigore. Insomma, se Dybala è in ottima crescita, questo Higuain proprio non si può tenere fuori dai titolari.