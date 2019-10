La Joya di giocare. Quella di Paulo, che potrebbe partire titolare nel big match di domani contro l’. Il ballottaggio (che probabilmente ci porteremo avanti fino a fine stagione) è con Gonzalo. Il Pipita è in leggero vantaggio, ma Dybala è pronto a mettere la freccia per tentare il sorpasso tra oggi e domani. Fantasia e qualità per Sarri,. La carta da calare (dal primo minuto) quando bisogna inventarsi qualcosa.- Con un gol ma non solo, perché nelle ultime due partite contro Spal e Leverkusen è stato lui a servire gli assist per i due gol di Ronaldo., da titolare l'argentino avrebbe sicuramente più tempo per tirare fuori una magia delle sue.- L’ex Palermo è in forma e vuole (ri)prendersi la Juve dopo un’estete movimentata nella quale anche l’Inter ha provato a portarlo via da Torino.. Dybala scalpita, Sarri ci pensa: contro l’Inter può essere lui il titolare insieme a Ronaldo.